Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı: Bizler kebap satan, pide satan insanlarız, bizden terörist olmaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır" açıklamasının ardından partisinin grup toplantısında kürsüye kebapçı İbrahim Çetinkaya'yı çıkardı. Çetinkaya, "Bizler kebap satan, pide satan, çorba satan insanlarız, bizden külhanbeyi de olmaz, bizden terörist de olmaz" dedi.

Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklamasının ardından tartışmalar sürerken, İyi Parti lideri Akşener, grup toplantısında kürsüye bir kebapçı çıkardı. Kebapçı İbrahim Çetinkaya, "Buyursunlar, soframızda kebap yesinler bölüşelim ama bölücü olmayalım" ifadesini kullandı.

"Gerek kısıtlamalar gerek pandemi içinde biz çok zorluk yaşadık. Masa sandalyeleri toplayıp paket yapacaksınız dediler, ellerine metreyi aldılar masa aralıklarını ölçtüler, akşam saatlerinde bu saatte yemek yenmez kapatın dediler. Biz saygı duyduk hepsine. Bizler kebap satan, pide satan, çorba satan insanlarız, bizden külhanbeyi de olmaz, bizden terörist de olmaz. Biz soframızı Hz. Halil İbrahim bereketi ile misafirsiz oturmayan neslin temsilcileriyiz. Buyursunlar, soframızda kebap yesinler bölüşelim ama bölücü olmayalım.

Bizler her zaman etnik köken, dil, din, ırk gözetmedik, gelenlere saygıda kusur etmek, kapılarımız herkese açık. Hiçbir zaman biz bu ülkeye vergisini hakkıyla ödeyen vatandaşlar, bu zorluklardan en çok biz etkilendik. Komiklik olsun diye binlerce kiralara küçük rakamlar verdiler ona bile karşı çıkmadık. Boynumuz kıldan ince dedik, bize terörist, bölücü yakıştırmasını kabul etmiyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bu ülkenin zanaatkarlara, sanatçılara ihtiyacı vardır. Biz de bu ülkenin emrinde olacağız her zaman ve olmaya devam edeceğiz."