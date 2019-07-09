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Akşener MHP yönetimine seslendi: Terörle aranıza mesafe koyun

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşmasında MHP’li yöneticilere seslenerek, “Terörle aranıza mesafe koyun” dedi.
Akşener MHP yönetimine seslendi: Terörle aranıza mesafe koyun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın seçim öncesi gönderdiği mektupla sandığa gitmeyin çağrısını “Teröristbaşı HDP’nin istismarına müdahale etmek için çağrı yaptı” diye yorumlamıştı.

Daha sonra, kırmızı bültenle aranırken TRT Kürdi’de röportajına yer verilen Osman Öcalan’ın araştırılması için verilen araştırma önergesi MHP ve AKP oylarıyla reddedilmişti.

‘Terörle aranıza mesafe koyun’

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, “74 yiğidimizin katili bir teröristin araştırılmasını istedik. AKP, MHP ve HDP’nin oylarıyla reddedildi. Sonra Washington Post bir teröristin yazısını yayınladı hemen AKP’den tepki geldi. TRT ile Washington Post’u aynı rezalete alet edenlere yazıklar olsunTeröristbaşı ile mektup arkadaşı olanların HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürece bakar mısınız? MHP’li yöneticilere sesleniyorum, terörle aranıza mesafe koyun” dedi.

Kadınlar genel müdür olarak tercih edilmiyor

Akşener konuşmasında kadın hakları üzerinden hükümeti eleştirerek, “Kadın ‘yetti be’ dediğinde cinayete kurban gidiyor. Kadın yalnızsa ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor ama tacize uğruyor. Fazladan süt izni almak hakkın ama vermiyorum işine gelirse diyorlar. Sen çalışmazsan Suriyeli kızlar çalışır diyorlar. Orta kademede çok başarılı olan kadınlarımız yönetim kurullarında genel müdür olarak tercih edilmiyor” ifadesini kullandı.

İYİ Parti lideri Türkiye Cumhuriyeti’nin daha kuruluş günlerinde bile kadın hakları konusunda çok ileride olduğunu söyledi.

‘HDP’ye kim oy verdi?’

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ı da eleştiren Akşener şöyle konuştu: “HDP Grup Başkanvekili HDP’nin oyları ile Meclis’e girdiğimizi söyledi. Bakan ve gazeteci kılıklı troller hemen açıklama yapın diye bekledi. Madem 24 Haziran’da HDP bizi destekledi, HDP’ye kim oy verdi?”

Türk siyasetinde tabloyu İYİ Parti’nin değiştirdiğini söyleyen Akşener, “Biz bu matematik hesabından beynimiz yandığı için demokrasi mücadelesi verdik, yeni parti kurduk. İktidarı ile muhalefeti ile bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz” dedi.

‘Görevden almanız gereken kişi damadınız’

Merkez Bankası başkanının görevden alınmasını eleştiren İYİ Parti lideri, “Kanun Hükmünde Kararnameyle Merkez Bankası başkanını görevden aldılar. Çünkü damat bey bütçe açığı hedefinin yüzde 80’ini doldurdu. Şimdiyse gözlerini ihtiyaç akçesine diktiler buna karşı çıkan bir bürokratı görevden aldılar. Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes anlıyor siz de görün. Cumhurbaşkanlığı sisteminde inat ettiğiniz sürece bu iş iyiye gitmeyecek” ifadesini kullandı.

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