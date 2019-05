Akşener: Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun

Şimdi soruyorum, iradesini her daim baş üstünde tuttuğum, kararı önünde saygıyla eğildiğim Türk milleti huzurunda soruyorum; İstanbul’daki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlık seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Sandık başkanları aynı isimler değil miydi? Tek zarf içinde dört pusula vardı, bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığını seçip, iptal etmek hangi vicdana, hangi akla izah edilebilir?

Şimdi soruyorum, iradesini her daim baş üstünde tuttuğum, kararı önünde saygıyla eğildiğim Türk milleti huzurunda soruyorum; İstanbul’daki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlık seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Sandık başkanları aynı isimler değil miydi? Tek zarf içinde dört pusula vardı, bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığını seçip, iptal etmek hangi vicdana, hangi akla izah edilebilir?

Bu usulsüzlüklere göz yumarak aziz milletin iradesine tuzak mı kuruyorsunuz. Bu karar sadece muhalefet partisinin iradesine saygısızlık değildir. Aynı zamanda AK Parti'ye oy veren vatandaşların iradesine de saygısızlıktır. Bu hukuksuzluğun demokrasi geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti ve Aziz milletimizi nasıl gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Sadece koltuğunu korumak için her şeyi mübâh gören zihniyetinizden utanıyorum. Demokrasinin evrensel değerleri ve kuralları açıktı. Yargının ve demokrasinin kurallarına müdahaleye kimsenin hakkı yoktur. Bu darbeyi tümüyle reddediyoruz. Türk siyasetinin değişmemesi gereken 3 önemli hedefi vardır. Fikir, inanç ve teşebbüs hürriyeti. Bu sürecin engellenmesine izin vermeyeceğiz.

Bu usulsüzlüklere göz yumarak aziz milletin iradesine tuzak mı kuruyorsunuz. Bu karar sadece muhalefet partisinin iradesine saygısızlık değildir. Aynı zamanda AK Parti'ye oy veren vatandaşların iradesine de saygısızlıktır. Bu hukuksuzluğun demokrasi geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti ve Aziz milletimizi nasıl gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Sadece koltuğunu korumak için her şeyi mübâh gören zihniyetinizden utanıyorum. Demokrasinin evrensel değerleri ve kuralları açıktı. Yargının ve demokrasinin kurallarına müdahaleye kimsenin hakkı yoktur. Bu darbeyi tümüyle reddediyoruz. Türk siyasetinin değişmemesi gereken 3 önemli hedefi vardır. Fikir, inanç ve teşebbüs hürriyeti. Bu sürecin engellenmesine izin vermeyeceğiz.