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Akşener, Samsun'daki törene neden katılmadıklarını açıkladı: İktidar partisinin şovuydu

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İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenen törene ilişkin, 'Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu' dedi.
Akşener, Samsun'daki törene neden katılmadıklarını açıkladı: İktidar partisinin şovuydu

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs törenine ilişkin konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında AKP'nin düzenlediği törene neden katılmadığını açıklayan Akşener, "Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu. Zübeyde Hanım’ın Peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün adını silmeye çalışanların yaptığı tam bir riya idi. 6 Mayıs’ta YSK darbesi ile millet iradesine yok sayanların, sonra hadi Samsun’a gidenlerin inandırıcılığı yoktu. Orada AK Parti Genel Başkanı olarak boy gösterdi. Orada yapılan şovu da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz" dedi.

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