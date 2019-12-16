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Akşener: Suriyelilerin geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı'nda, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkelerine geri dönüş süreçlerinin bir an önce başlatılm
Akşener: Suriyelilerin geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı'nda, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkelerine geri dönüş süreçlerinin bir an önce başlatılması gerektiğini söyledi.

Quote Message: Herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak, hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor"

Herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak, hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor"

 

Çalıştayda, 3 aşamadan oluşan 'Geri Dönüş Planı' hazırladıklarını belirten Akşener, "Planın ilk aşaması, kalıcı çözüm için gereken adımların atılabilmesi için ihtiyaç duyulacak hazırlık dönemini tanımlıyor. Bu dönemde, 'Açık Kapı Politikası' uygulamasına son verilecek. Geçici koruma altındaki Suriyelilere, vatandaşlık verilmeyeceği ilan edilecek. Suriye yönetimi ile aracısız resmi görüşmeler daha fazla gecikmeden başlatılacak. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sahip olduğu ruhsatsız iş yerleri kapatılacak, ruhsatlı olan ticari kuruluşlar ise denetlenecek" diye konuştu.

İYİ Parti'nin iktidara gelmesi durumunda izlenecek planın ikinci aşaması ise eve dönüş sürecinin başlatılması olacak.

Akşener bu çerçevede "Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak" dedi.

Akşener planın üçüncü ve son aşamasında ise geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüş sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için atılacak tamamlayıcı nitelikteki adımlara odaklanacaklarını vurguladı.

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