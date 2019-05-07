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Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe

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Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe
Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidir” dedi.

Partisinin Genel Merkezi’nde dün gece basın toplantısı yapan Akşener, 6 Mayıs 2019 tarihinin Türk milletinin iradesinin çiğnendiği tarih olduğunu belirterek, “Bu tarih Türkiye’nin demokrasi geleneğinin ezildiği tarihtir ve bu tarih ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti’nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği Hürriyet misakı ile önü açılan Millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır” diye konuştu.

YSK’nın kararını ‘sivil darbe’ olarak değerlendiren Akşener, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidir. Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimiz ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

 

 

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