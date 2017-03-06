Akşener’den ‘açık çağrı’: Gücünüz varsa gelin beni tutuklayın

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, ‘Hayır’ kampanyası yürütenlere yönelik tutumu eleştirip ‘açık çağrı’ yaptı

Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans, yoğunluk nedeniyle dışarıda yapıldı.

Sözlerine, “Spor salonunu istedik ama vermediler” diyerek başlayan Akşener, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim, burasını bize verdi. Allah onlardan razı olsun ama gördüğünüz gibi o 600 kişilik salona sığmadık. Allah’ın sopası yok” dedi.

‘Hayır’cılara her türlü eziyet var’

Türkiye’nin OHAL şartlarında referanduma gittiğini söyleyen Akşener, eşitliğin olmadığını savundu.

Akşener şöyle devam etti: “‘Hayır‘cılara her türlü eziyet var. Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın.”

AKP’yle işbirliği yaparak referandum sürecini başlatan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’yi ‘koltuk korkusu’ yaşamakla eleştiren Akşener, Bahçeli’nin ‘beka sorunu’nu işaret eden sözlerini açıklamasını istedi.

‘Hendekler kazılırken beka sorunu yok muydu?’

Akşener şöyle devam etti: “Habur’da teröristler karşılanırken Türkiye’nin beka sorunu yok muydu? Oslo’da Türk devleti kepaze edilirken Türkiye’nin beka sorunu yok muydu? Nevruz’da Apo’nun mektubu okunurken beka sorunu yok muydu? Hendekler kazılırken beka sorunu yok muydu? Öyle Meral Akşener’in çoluğuna çocuğuna, şerefine namusuna, 1 yaşındaki torununa laf atarak buradan kaçamayacaksınız. Bu milli iradenin tecelli ettiği meydanda vallahi de, billahi de ‘Hayır’, ‘Hayır’, ‘Hayır!’ 80 milyon ‘Hayır’ diyor.”

‘Türkiye dışında bu bayrağı göndere çeken ülke yok’

MHP ile AKP arasında Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretinin ardından başlayan ‘bayrak’ çatlağını değerlendiren Akşener, Bahçeli’nin ‘tercih edildiğini’ savundu.

Akşener şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin semalarında bir paçavra asıldı. Türkiye’nin dışında bu bayrağı göndere çeken bir başka ülke yok. Sayın Bahçeli’den ne beklersiniz? Gök kubbeyi yere indirmeyi beklersiniz. Ama şunu dedi; ‘Ya ben ya Barzani.’ Başbakan da dedi ki ‘Tercihim Barzani’.“