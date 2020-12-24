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Akşener'den Bahçeli'nin yinelediği "Evine dön" çağrısına iki cümlelik yanıt

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Akşener, makam aracının içerisinde çekilmiş bir fotoğrafını "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" notuyla paylaştı
Akşener'den Bahçeli'nin yinelediği "Evine dön" çağrısına iki cümlelik yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yinelediği "Evine dön" çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener sosyal medya hesabında makam aracının içerisinde çekilmiş bir fotoğrafını "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" notuyla paylaştı.

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İyi Parti lideri Meral Akşener’e ilişkin daha önceki, ‘Evine dön’ çağrısını yineleyerek, “Hâlâ zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine bitsin bu çile” demişti. 

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