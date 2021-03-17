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Akşener'den Bahçeli'ye tepki: 3 yıldır ortağına 'Andımız'ı okutun diyemeyenler şimdi karara isyan ediyormuş gibi yapıyor

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İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı, kürsüde öğrenci andının okunmasıyla başladı.
Akşener'den Bahçeli'ye tepki: 3 yıldır ortağına 'Andımız'ı okutun diyemeyenler şimdi karara isyan ediyormuş gibi yapıyor

Genel Başkan Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu ülkede millete “terörist” diyenler, “Andımız”ı yasaklayanlar oldu.Küçüklerini korumak yerine onlara göz dikenler elbetten “Andımız” okunmasın ister. “Andımız” milletimize sevgidedir" dedi.

Akşener, "Andımız"a el uzatmaya cüret edenlere inat "Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Quote Message: Bakanlıklarımız içinde ikisinin başında "milli kelimesi" vardır. İşte o nedenle Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Andımız"la yargı üzerinden mücadeleye girmesi acı olduğu kadar ironiktir. Danıştay’ın 2018 yılında verdiği “Andımız yeniden okutulmalı” kararının ardından bu kürsüden birçok defa kararı uygulayın çağrısı yaptım. İktidardan da ortaklarınından da ses çıkmadı. Danıştay kararına rağmen 3 yıldır ortağına “Andımız”ı okutun diyemeyenler şimdiyse çıkmışlar bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın." from Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı

Bakanlıklarımız içinde ikisinin başında "milli kelimesi" vardır. İşte o nedenle Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Andımız"la yargı üzerinden mücadeleye girmesi acı olduğu kadar ironiktir. Danıştay’ın 2018 yılında verdiği “Andımız yeniden okutulmalı” kararının ardından bu kürsüden birçok defa kararı uygulayın çağrısı yaptım. İktidardan da ortaklarınından da ses çıkmadı. Danıştay kararına rağmen 3 yıldır ortağına “Andımız”ı okutun diyemeyenler şimdiyse çıkmışlar bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın."

Meral AkşenerİYİ Parti Genel Başkanı

Süreç nasıl gelişti?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ilköğretim okullarında "Öğrenci Andı" okunmasına yönelik Danıştay 8. Daire kararını 4’e karşı 11 oyla kaldırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Pimi çekilmiş bomba" diyerek tepki gösterdiği kararın ardından Öğrenci Andı dosyası, prosedür gereği yeniden Danıştay 8. Dairesi’ne gönderilecek. Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre Daire, Kurul’un kesin nitelikteki kararına uymak zorunda. Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) temyizini kabul edip, 8. Daire’nin kararını kaldırdığı için ilköğretim okullarında artik "Öğrenci Andı" okutulmayacak.

Türk Eğitim-Sen, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ant okunmasını düzenleyen “Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle, 2013'te Danıştay’a dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi de, 2018'de öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü oyçokluğu ile iptal etmişti. Ancak, Danıştay’ın “And okutulsun” kararı uygulanmadığı gerekçesiyle sendikalar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri hakkında açıklamalar yapılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştu.

MEB ise Danıştay 8. Dairesi’nin Andımız kararını, bir üst Kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz etmiş ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

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