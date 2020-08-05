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Akşener’den Bahçeli’ye yanıt: Bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına “Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim” cevabını verdi.
Akşener’den Bahçeli’ye yanıt: Bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin

Bahçeli dünkü yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım’ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.”

‘Sayın Erdoğan, ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın’

Bazı programlara katılmak üzere Nevşehir’e gelen Akşener, Acıgöl ilçesi ve Nevşehir kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçen Akşener, Üçler Cemevi ile Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret etti. Türbede dua eden Akşener, çıkışta gazetecilere şunları söyledi:

  • “Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin. Birincisi bu. Diğer taraftan siyasi magazin konularından konuşmayı, siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim.
  • Sayın Bahçeli’nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken; milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir kez daha söyleyeyim, sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir.”
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