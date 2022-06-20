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Akşener'den “Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz” diyen belediye başkanlarına: Ben başbakan adayıyım

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“Bunu söyledik bunun geri dönüşü olmaz”
Akşener'den “Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz” diyen belediye başkanlarına: Ben başbakan adayıyım

Partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" sözlerine "Ben Başbakan adayıyım, geri dönüşü olmaz" diye yanıt verdi.

HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre,  Akşener partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi. Belediye başkanları Akşener'e "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" dedi. Akşener de "Ben Başbakan adayıyım. Bunu söyledik bunun geri dönüşü olmaz" dedi.

Akşener seçimlerde birinci parti olma iddiasını da yineledi. Bu sözün boşuna söylemediğini, hedefin belli bir strateji ve plan çerçevesinde dile getirildiğini ve hedefe de ulaşılacağını kaydetti.

Geliştirilen stratejilerin başarılı olduğu ancak halka anlatılması noktasında daha anlaşılır ve daha sade bir iletişim dili kullanılmasının faydalı olacağı belirtildi.

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