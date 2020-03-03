Akşener'den Erdoğan tepkisi: O gülerken biz kavrulduk!

İdlib'de uğradıkları saldırı sonucu şehit olan 34 askerin ismini okuyan İyi Parti lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit haberlerinin gelmesinden sonra gerçekleştirdiği ilk konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki bir konuşmayı aktarırken ki tavrını eleştirdi. "O gülerken biz kavrulduk" diyen Akşener, Erdoğan'a, "O güldükçe bu ülkeyi yönetme iddiasındakilerin akıllarını, vicdanlarını çoktan rafa kaldırdığını gördük. Sen hâlâ eğleniyor musun Sayın Erdoğan?" diye sordu.

Geçen hafta İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, İdlib'de 34 askerin şehit edilmesinden 2 gün sonra yaptığı konuşmasındaki tavrı yüzünden eleştirilmişti. Şehit haberlerinin gelmesinen sonra gerçekleştirdiği bu ilk konuşmada Gezi Parkı eylemlerinden ve Türkiye'nin turizm gelirlerinden bahseden Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyi aktarırken gülmesi ve milletvekillerinin de eşlik etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Erdoğan ve vekillere pek çok kesinden sert eleştiriler gelmişti.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü konuşmamda alkışlamamanızı sizden rica ediyorum."

"Devleti yönetenler devlet ciddiyetinden devlet adabından sorumluluk bilincinden ne derece uzak olduğunu yine gösterdiler. Bana da iki çift laf söylemek fark oldu. Erdoğan rakamları çok sever. En acı günde bile sevdiği rakamları sevmemezlik edemez Sayın Erdoğan. Aynı zamanda bazı rakamları da hiç sevmez. Borçlu insanımızın rakamı, işsizlik rakamları. Yüzüne vurulan gerçekliğin rakamlarını sevmez. Kimi zaman gülerek, kimi zaman susarak, kimi zaman kızarak kaçar. Nitekim birkaç tane şehit dedikten sonra 36 rakamını duyduktan sonra da böyle yaptı. Güldü, güldürdü. O gülerken biz kavrulduk. O güldükçe bu ülkeyi yönetme iddiasındakilerin akıllarını, vicdanlarını çoktan rafa kaldırdığını gördük. Sen hâlâ eğleniyor musun Sayın Erdoğan? "

"Dostlarınla dedikodu seanslarını bırak"

"Onlar ağlarken sen gülemezsin sayın Erdoğan. Millet ne olduğunu öğrenmek için ekran başında, Sayın Erdoğan hâlâ uçan ekonomi programını anlatıyor. Trump sormuş Putin'in Suriye'de ne işi var demiş Erdoğan da Kamışlı'da petrol var demiş. Hani okullarda okutulurdu Rusların sıcak denizlere inme hedefi denilirdi ya işte o sıcak denizlerdeki üssüdür Suriye. Bu gerçeği ve nedenlerini bilmiyor ya da bilmeze yatıyorsan o coğrafyaya neden kafanı uzattın Erdoğan! Madem Putin'in Suriye'de işi olmadığını düşünüyordun ortak mutabakatı neden imzaladın Erdoğan? Dostlarınla dedikodu seanslarını bırak."

"Devredilirken Türkiye sessizce otursun uzaktan izlesin diyemeyiz. Harekâtları bu sebeple destekledik ancak millet şehidinin yasını tutarken milletin huzuruna gülerek çıkanlara haddini bildirmeye devam edeceğiz. Biz meseleye şahsi değil ülkemizin menfaatleri üzerinden bakıyoruz. Biliyoruz ki akılsız başların sebep oldukları ortadayken tebessüm ettiklerini gördükçe daha da kahroluyoruz. "

"Oğullarımızı cennete uğurladık onların umurlarında olmasa bile biz yaralıyız hüzünlüyüz. Selam olsun şehit analarına, babalarına, eşlerine, evlatlarına, kardeşlerine. Allahım onlara güç versin, sabır versin. Allahım bu cennet vatana göz dikenleri göz dikenlerle kol kola girenleri kahreyle yarabbim. "