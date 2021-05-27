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Akşener'den Erdoğan'a "Daha neler olacak neler" yanıtı

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Akşener, "Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip, uyarıyoruz.
Akşener'den Erdoğan'a "Daha neler olacak neler" yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın kendisine hitaben “Memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor” sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip, uyarıyoruz. Bu siyaset yolunu açık tutan kıymetli bir iştir. Anlayabilseler, iktidarından muhalefetine, siyaset için önemli bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya; dur daha neler olacak” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine hitaben "Memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Akşener, Sözcü’den İsmail Saymaz’a Erdoğan’ın ifadelerini değerlendirdi. Danışmanı Murat İde aracılığıyla Erdoğan’a yanıt verdi. Akşener’in açıklaması şöyle:

“Öncelikle şaşırmadım, ama üzüldüm. Son yıllarda siyasetteki bu üsluba ve bu dile alışığız, efsunluyuz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na yakışan bir tavır değildir bu. Cumhurbaşkanı, 84 milyon vatandaşının, güven içinde istediği yere gidebilmesinin garantisidir. Ama bakıyoruz, sayın Erdoğan, Rize’deki girişimden övgüyle bahsediyor. Olmaz. Bu Türkiye’nin kadim devlet geleneğine yakışmaz.

Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip, uyarıyoruz. Bu siyaset yolunu açık tutan kıymetli bir iştir. Anlayabilseler, iktidarından muhalefetine, siyaset için önemli bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya; dur daha neler olacak!”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etmiştir. Gelin hanım (Akşener) Netanyahu’nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık."

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