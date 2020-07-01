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Akşener'den Erdoğan'a: Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim

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Akşener'den Erdoğan'a: Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim
Akşener'den Erdoğan'a: Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin genişletilmiş il toplantısında yaptığı konuşmada sosyal medyanın kontrol edilmesine ilişkin sözlerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den eleştiri geldi. 

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerini de alıntılayarak paylaşımda bulunan Meral Akşener, "İşte vizyon, işte akıl, işte strateji. Mecburen A Haber izleyeceğiz artık..." ifadelerini kullandı.

Akşener, ikinci paylaşımında Netflix'in popüler dizilerinden The Dark'a gönderme yaparak "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan" dedi.

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