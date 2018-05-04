Akşener'den Erdoğan'a: "Kıbrıs'ı verdin mi?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda 100 bin imza sürecine start verecek Akşener'i desteklemek isteyen çok sayıda vatandaş erken saatlerde seçim kurulu önünde toplandı.Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla bir araya gelen partililer halaylar çekerek güzel görüntüler verdi. Vatandaşlara bir bando takımı da eşlik etti.

Burada kısa bir açıklamada bulunan Akşener, "Milletimize güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz" dedi.

“YAPTIĞIN YANLIŞ POLİTİKALAR SONUCU KIBRIS’I VERDİN Mİ?”

Akşener, şöyle konuştu:

"100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizdi. Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Sadece milletimize güvenmemiz bize yeter. Şimdi YSK önündeyiz söyleyecek çok şey var ama burada konuşmak istiyorum. Ali kıran baş kesen devri sona erecek.Buradan sizin adınıza Sayın Erdoğan’a bir soru sormak istiyorum. Yaptığın yanlış politikalar sonucu Kıbrıs’ı verdin mi? Buna müsaade etmeyeceğiz."