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Akşener'den Erdoğan'a: "Utanmasa 'Bu seçimde bir de bizi deneyin' diyecek!"

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Akşener'den Erdoğan'a: 'Vizyonsuzluk belgesi' bize gösteriyor ki şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş
Akşener'den Erdoğan'a: "Utanmasa 'Bu seçimde bir de bizi deneyin' diyecek!"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye'nin Yüzyılı" vizyon belgesini eleştirdi. "20 yıllık bir iktidarın sonunda 'vizyon' diye pazarlanan, bir 'vizyonsuzluk' vesikası! Yazık bu ülkeye" diyen Akşener, "Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan, şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek!" ifadelerini kullandı. 

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Akşener, AKP'nin Türkiye'ye bugün "Cumhuriyet krizi" yaşattığını savunurken, "AK Parti iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsal varlığının çürümesini, modern devlet yapısının bozulmasını, sultancıl bir 19. yüzyıl devletine dönüşmemizi istiyor. Hürriyet yerine istibdatın hüküm sürdüğü, milletin zenginliğinin kapitülasyonlara mahkum kılındığı o günleri yeniden yaşatmak istiyorlar. O devri bundan bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk bir daha açılmamak üzere kapattı! Kalıntılarını temizlemek de Cumhuriyet evlatları olarak bizlere düşüyor" diye konuştu. 

Akşener, TOGG yatırımından memnun olduklarını ancak AKP'nin geçmişte yapılanları görmezden geldiğini söyledi. Akşener, "Sayın Erdoğan, geçmişi kötüleyerek kendini ibra etmeye çalışmaktan vazgeç! Bizim duruşumuz sana örnek olsun. Biz ülkemiz için taş üstüne taş konulduğunda bundan memnun oluruz. 1990'lı yıllarda başlayan İHA SİHA çalışmalarının bugün geldiği noktadan memnunuz. İktidara geldiğimizde daha da hızlı gelişmesi için her desteği vereceğiz" dedi. 

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