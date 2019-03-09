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Akşener'den Erdoğan'ın cezaevi tehdidine yanıt: 28 Şubat'ın tanklı paşalarından korkmamıșım!

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"Hodri meydan"
Akşener'den Erdoğan'ın cezaevi tehdidine yanıt: 28 Şubat'ın tanklı paşalarından korkmamıșım!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ mitingindeki sözlerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım? Hodri meydan!" dedi.

Erdoğan, Akşener'in CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Denizli'de düzenlediği mitingdeki sözleri nedeniyle hesaplaşacağını söylemiş, "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" ifadesini yöneltmişti. 

Akşener'den Erdoğan'ın bu ifadelerine yanıt Twitter'dan yanıt geldi. Erdoğan'ın 28 Şubat paşalarından korktuğunu ima eden Akşener, "Hodri meydan" ifadesini kullandı. 

Akşener, Erdoğan'ı da etiketlediği tweet'inde şu mesajı paylaştı:

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