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Akşener'den iktidara: Bu milleti aldattınız, bununla sizi yüzleştireceğim, üzgünüm!

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'den iktidara: Bu milleti aldattınız, bununla sizi yüzleştireceğim, üzgünüm!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Küçük ortak ve arkadaşlarına aranıza girmeye niyetim yok endişelenmeyin. Böyle bir niyetim yoktur. Bu et tırnak, yani Cumhur İttifakı, çok hisli bir ittifak asla orada olmam, aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz ama hepiniz birlikte millete verdiğiniz sözleri tutacaksınız."

Ayrıntılar gelecek...

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