Akşener'den İsrail tepkisi: Bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerde somut atım görmedik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail’in caydıracak Filistinlilerin hayatını iyileştirecek bir somut atım görmedik. İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Bu ilişkiler askıya alındı mı? Kürecik Radar üssü var değil mi İran’dan İsrail’e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanıyor. Peki bu üs kapatıldı mı hayır. Bunların hiçbiri yok .Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. A haber’de, Yenişafak’ta ateşli yorumlar var yazılar var gerçi bu hususta arkadaşların hakkını terslim etmemiş lazım Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar. Dün kürsüden insanlık nutukları atan Sayın Erdoğan Doğu Kürdistanlı kardeşlerimiz için ağzını bile açamamıştı. Sayın Erdoğan, kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Samimiyetsiz ağlak tavırlarınızla Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor. İsrail’e yaptığın gideri Çin’e de yapabileceksin."

"Bugün de zor bir dönemden geçiyoruz. 1019 ‘da olduğu gibi bugün de o ilk adımı atacak cesarete sahip olmalıyız. Yeni destanlar yazmak için o adımı atmamız gerekiyor. Biz de bugün güçlü mutlu bir Türkiye hedefiyle o adımı atacağız."