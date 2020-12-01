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Akşener'den Katar tepkisi: 'Devlet, ticari sır maskesinin altına saklanamaz'

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani arasında imzalanan anlaşmalara tepki gösterdi.
Akşener'den Katar tepkisi: 'Devlet, ticari sır maskesinin altına saklanamaz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani arasında imzalanan anlaşmalara tepki gösterdi.

Akşener, "Sayın Erdoğan ve Katar Emiri'nin huzurunda, çok büyük satışlar oldu. Bu satışların yanında içeriği henüz açıklanmayan bir dizi anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların konuları arasında limanlar, haliç, su kaynaklarımız hatta aile ve kadınlarımız ile ilgili bir mutabakat bile var" dedi.

Quote Message: Gelişmiş ülkelerde bu tür satışlar ile ilgili kamuoyuna bilgi veriliyor. Devlet, ticari sır maskesinin altına saklanamaz. Gizli saklı, yangından mal kaçırır gibi yapılan bu anlaşmaların akıbetini, dikkatle takip edeceğiz."

Gelişmiş ülkelerde bu tür satışlar ile ilgili kamuoyuna bilgi veriliyor. Devlet, ticari sır maskesinin altına saklanamaz. Gizli saklı, yangından mal kaçırır gibi yapılan bu anlaşmaların akıbetini, dikkatle takip edeceğiz."

 

'Katar İstanbul projesi' ve asgari ücret önerisi

Akşener, İstanbul'da tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesini "Katar İstanbul projesi" olarak tanımlayarak, "Düşünülen maliyeti 25 milyar dolar, bizim asgari ücret düzenlememiz Katar İstanbul projesinin 3'te 1'i kadar. Gelin, bu zor zamanda ülkenin dar gelirli çalışanını, Katarlı dostlarınızın önüne koyun. Gelin, saray sefanız için yapmaktan çekinmediğiniz zammı, çalışanlarımıza çok görmeyin" dedi.

Akşener, işverenin ödediği gelir vergisi ve SGK priminin devlet tarafından karşılanmasını; brüt ücretin 3 bin lira yapılarak tamamının çalışana verilmesini önerdi.

Twitter'da kullanıcılar arasında "#AsgariÜcretNet3000TL" etiketi de en çok paylaşılan etiketler arasında yer aldı.

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