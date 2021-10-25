Akşener'den Kavala yorumu: 'AİHM kararına uyulmaması iç mesele olmaktan çıkarır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 büyükelçinin tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu ve, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına imza atmış bir ülkenin mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmakta çıkar. Sayın Erdoğan'ın, bağırıp bağırıp dış politika yapması doğru değil" yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın, dört yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısının ardından, 'istenmeyen kişi' ilan edilen 10 ülkenin büyükelçileri tansiyonu düşüren bir açıklama yapmıştı.

Aralarında, ABD, Almanya, Hollanda ve Kanada'nın da bulunduğu ülkelerin büyükelçilikleri ortak bir bildiri ile Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmiş, Erdoğan da elçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat vermişti.

Büyükelçiliklerden 'içişlerine karışmama' açıklamaları gelirken, ilk olarak ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan kısa paylaşımda, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi.

Ardından da diğer büyükelçilikler aynı açıklamayı yaptı.

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesi şöyle:

1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.