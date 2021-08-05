Akşener’den ‘Yangın olur da canlılar yanmaz mı’ diyen Erdoğan’a: Yazıklar olsun

Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken devam eden yangın sayısı 15.

A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan, şunları söylemişti:

“Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.’ Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık, dedik: Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız.”

Twitter hesabı üzerinden “Vicdanınıza sesleniyorum” diye yazan İyi Parti lideri, şunları kaydetti:

“Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?”