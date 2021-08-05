  • BIST 1.413,800
  • Altın 498,54
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9950
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Akşener’den ‘Yangın olur da canlılar yanmaz mı’ diyen Erdoğan’a: Yazıklar olsun

»
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınlarda ölen canlılar hakkındaki açıklamasına “Yazıklar olsun!” diyerek tepki gösterdi. 
Akşener’den ‘Yangın olur da canlılar yanmaz mı’ diyen Erdoğan’a: Yazıklar olsun

Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken devam eden yangın sayısı 15.

A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan, şunları söylemişti: 

Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.’ Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık, dedik: Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız.”

Twitter hesabı üzerinden “Vicdanınıza sesleniyorum” diye yazan İyi Parti lideri, şunları kaydetti:

“Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhittin Böcek'ten skandal iddia: AKP'li siyasiler yangın helikopterlerini yönlendiriyor04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:49
  • Tatar: "Türkiyesiz biz var olamayız, güvenlik içinde yaşayamayız"04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:52
  • ABD’den tepki çeken Türkiye kararı: Yeni bir göç krizi yaratır04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:20
  • Alevler termik santrali sararsa ne olacak?04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:12
  • Alevlerle mücadele Türkiye'nin 4 ilinde sürüyor04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:06
  • Milas'ta alevler termik santral yakınına ulaştı, bölge acilen boşaltıldı03 Ağustos 2021 Salı 22:57
  • CHP'li belediye başkanları: "Uçakları aktif hale getirmeye hazırız"03 Ağustos 2021 Salı 18:09
  • Ege Denizi'nde deprem!03 Ağustos 2021 Salı 16:20
  • Metropoll anketi: Halkın yüzde 60'ı Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünüyor03 Ağustos 2021 Salı 15:32
  • 5 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor03 Ağustos 2021 Salı 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti