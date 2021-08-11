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Akşener’e sözlü saldırı: Basın danışmanı, dava açılacağını söyledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas’ın Zara ilçesinde sözlü saldırıya uğradı. Akşener’in basın danışmanı Murat İde, İYİ Parti liderinin kendisine ‘FETÖ’cü diyen kişiye dava açacağını söyledi.
Akşener’e sözlü saldırı: Basın danışmanı, dava açılacağını söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas’ın Zara ilçesinde sözlü saldırıya uğradı. Akşener’in basın danışmanı Murat İde, İYİ Parti liderinin kendisine ‘FETÖ’cü diyen kişiye dava açacağını söyledi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İYİ Parti liderinin ziyaret ettiği Zara ilçesinde, bir takım kişilerin Akşener’e hakaretler savurduğu ve polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı anlaşılıyor.

Halk TV’ye bağlanan Akşener’in basın danışmanı Murat İde, olayı şöyle anlattı: “Genel başkan Zara’da konuşma yaparken -genelde küçük bir kürsüde konuşur- soru cevap şeklinde yürüyordu. O sırada şalvarlı bir beyefendi yaklaştı. Yanında iki tane kadın iki tane de çocuk var yani bir aile şeklinde. Genel başkana, ‘CHP’den aldığınız 15 milletvekiliyle o koltuklarda oturuyorsunuz, inin oradan’ diye sözlü sataştı.”

Akşener’in “Milletvekili arkadaşlarımızla konuşuruz abiciğim” diyerek ‘tebessümle cevap verdiğini’ kaydeden İde, şöyle devam etti: “O sırada polisler sataşanı uzaklaştırdılar. Biraz gittikten sonra bas bas bağırmaya başladılar. Genel başkana ‘FETÖ’cü dedi. Genel başkan bu konuda kendisinden davacı olacak. Polisler kendilerini uzaklaştırdılar. Bunun yanında birkaç gazeteci arkadaş yolun sonuna kadar takip ederek bağırmalarını ve hakarette bulunmalarını çekmeye devam ettiler. Muhtemelen o görüntüler de bunlar. Bunlar genel başkanın çok uzağında cereyan etti. Endişe ettiğim nokta böyle küçük şeylerin ileride daha büyük şeylere yol açması.”

Akşener daha önce Rize’de protesto edilmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti liderine ‘iyi bir ders verildiğini’ belirterek “Bu daha bir. Daha neler olacak neler… Daha dur bakalım bunlar iyi günler” demişti.

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