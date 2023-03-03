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Akşener'in açıklamalarına AKP'den ilk tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı konuşmasına AKP'den ilk değerlendirme geldi.
Akşener'in açıklamalarına AKP'den ilk tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı konuşmasına AKP'den ilk değerlendirme geldi. Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" yorumunu yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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