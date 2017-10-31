Akşener'in partisi 'İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anketi ortaya çıktı

Referandumu bilen şirketlerden Optimar, Meral Akşener'in partisinin kurulmasından sonra ilk seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, İyi Partinin oy oranı yüzde 6,4.

Meral Akşener'in partisi İyi Partinin kuruluşundan sonra ilk kez Optimar Araştırma şirketi anket yaptı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, anket sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.Sonuçlara göre, İyi Partinin oy oranı, yüzde 6,4.

REFERANDUM SONUÇLARINI BİLEN ANKET ŞİRKETİ

16 Nisan Referandum sonuçlarını doğruya en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar Araştırma'nın 26 ilde 1547 kişiyle yaptığı bir anket...

BUGÜN SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?

AK Parti yüzde 50.6, CHP yüzde 23.3, MHP yüzde 9.9, HDP yüzde 7.8, İP yüzde 6.4.

SİZCE YENİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

Yüzde 57.8 oranında yeni partiye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Akşener'in yeni bir parti kurduğunu toplumun yüzde 70.7'si biliyor. Daha ilginci yüzde 85.5'i partinin adını biliyor ama oy vermiyor.

AKŞENER'İN KURDUĞU PARTİYE NEDEN OY VERMİYORSUNUZ?

Yüzde 11.8'i "FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum" diyor.

SİYASİ GERİLİMİ KİM ÇÖZER?

İlk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var; yüzde 35.9... İkinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu; yüzde 15.2.

"MUHALEFET DAHA ÇOK PARÇALANACAK"

Optimar Araştırmanın sahibi Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor:

"Bu sonuçlar, Akşener ve arkadaşlarının tam da söylendiği gibi siyaset mühendisliğiyle yola çıktıklarını gösteriyor. Tablodan bir iktidar çıkmıyor tam aksine muhalefetin daha çok parçalanacağı çıkıyor."