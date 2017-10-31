 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.415
  • Altın 155,270
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,4126
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

Akşener'in partisi 'İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anketi ortaya çıktı

»
Akşener'in partisi 'İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anketi ortaya çıktı
Referandumu bilen şirketlerden Optimar, Meral Akşener'in partisinin kurulmasından sonra ilk seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, İyi Partinin oy oranı yüzde 6,4.

Meral Akşener'in partisi İyi Partinin kuruluşundan sonra ilk kez Optimar Araştırma şirketi anket yaptı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, anket sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.Sonuçlara göre, İyi Partinin oy oranı, yüzde 6,4.

REFERANDUM SONUÇLARINI BİLEN ANKET ŞİRKETİ

16 Nisan Referandum sonuçlarını doğruya en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar Araştırma'nın 26 ilde 1547 kişiyle yaptığı bir anket...

BUGÜN SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?

AK Parti yüzde 50.6, CHP yüzde 23.3, MHP yüzde 9.9, HDP yüzde 7.8, İP yüzde 6.4.

SİZCE YENİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

Yüzde 57.8 oranında yeni partiye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Akşener'in yeni bir parti kurduğunu toplumun yüzde 70.7'si biliyor. Daha ilginci yüzde 85.5'i partinin adını biliyor ama oy vermiyor.

AKŞENER'İN KURDUĞU PARTİYE NEDEN OY VERMİYORSUNUZ?

Yüzde 11.8'i "FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum" diyor.

SİYASİ GERİLİMİ KİM ÇÖZER?

İlk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var; yüzde 35.9... İkinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu; yüzde 15.2.

"MUHALEFET DAHA ÇOK PARÇALANACAK"

Optimar Araştırmanın sahibi Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor:

"Bu sonuçlar, Akşener ve arkadaşlarının tam da söylendiği gibi siyaset mühendisliğiyle yola çıktıklarını gösteriyor. Tablodan bir iktidar çıkmıyor tam aksine muhalefetin daha çok parçalanacağı çıkıyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gülen'in kod adı ortaya çıktı30 Ekim 2017 Pazartesi 10:55
  • Çavuşoğlu'dan Barzani açıklaması: Kararı kendisi verir29 Ekim 2017 Pazar 16:50
  • İstanbul, İzmir ve Erzurum'da IŞİD operasyonu29 Ekim 2017 Pazar 13:27
  • Putin'den Erdoğan'a 29 Ekim kutlaması29 Ekim 2017 Pazar 13:26
  • Türkiye, Cumhuriyet'in 94. yılını kutluyor29 Ekim 2017 Pazar 13:22
  • Gökçek dönemi bitti29 Ekim 2017 Pazar 13:09
  • Hapisteki gazeteciler için özgürlük çağrısı29 Ekim 2017 Pazar 13:03
  • A Haber, hayvan terbiyecisini Putin'in danışmanı sandı, söyleşi yapıp S-400 füzelerini sordu!28 Ekim 2017 Cumartesi 15:22
  • Melih Gökçek: Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum28 Ekim 2017 Cumartesi 15:14
  • Türkiye’de yaz saati uygulaması 2018’de sona erecek28 Ekim 2017 Cumartesi 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti