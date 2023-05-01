Aksoy Araştırma'dan seçime günler kala çok konuşulacak anket... Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında dikkat çeken fark

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı gün kaldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işleme devam ederken; bu süreçte cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin oy oranlarını gösteren anketler de yakından takip ediliyor.
Son olarak Aksoy Araştırma Şirketi, 26-28 Nisan tarihleri arasında yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre AKP ve CHP’nin oylarında artış görüldü.
İKİ PARTİDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Oyların artışının nedeni olarak "İttifaklar içindeki partilerden iki partiye oy kayması ana nedeni oluşturmaktadır" denildi.
Şirketimizin Türkiye Monitörü Nisan Ayı Araştırması’na göre AK Parti ve CHP’nin oylarında artış var.— Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) May 1, 2023
Oyların artışında ittifaklar içindeki partilerden iki partiye oy kayması ana nedeni oluşturmaktadır. pic.twitter.com/ln4iDUqYKz
ERDOĞAN'IN OYUNDA YÜZDE 3,5 ARTIŞ
Aynı ankete göre ilk turu Kemal Kılıçdaroğlu önde götürürken; Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunda ise yüzde 3,5 artış görülüyor.
"ŞU ANA KADARKİ EN DÜŞÜK FARK"
Seçimin ikinci tura kalması halinde Kemal Kılıçdaroğlu yarışı yüzde 8,4 fark ile önde tamamlıyor.
Şirkete göre bu fark, adaylıkların resmileşmesinin ardından yapılan ölçümlerde bulunan en düşük fark.
İkinci tura kalması halinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %8,4 fark ile öndedir.— Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) May 1, 2023
Bu fark, adaylıkların resmileşmesinin ardından yaptığımız ölçümlerde bulduğumuz en düşük farktır. pic.twitter.com/taptkqsh0I
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