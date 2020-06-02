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Aksoy: Doğu Akdeniz’de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız

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Aksoy: Doğu Akdeniz’de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız
Aksoy: Doğu Akdeniz’de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri için ruhsat başvurusunda bulunmasıyla ilgili açıklaması hakkında Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuru yaptığı yeni ruhsat sahalarının, Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğuna işaret eden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir.”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akdeniz’de Türk kara suları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında 7 ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

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