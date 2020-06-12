Aksoy: İngiliz üsler bölgesinde Kıbrıs Türkleri’nin de taşınmazları ve çıkarları var

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs’taki Egemen İngiliz Üslerine ilişkin yürürlüğe giren yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta “Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarını desteklediklerinin altını çizen Aksoy, İngiliz Egemen Üsler bölgesinde sadece Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunduğunu vurguladı.

Aksoy, garantör konumundaki Birleşik Krallık’ın, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’dataraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar verdiğini söyledi.