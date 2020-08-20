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Aksoy: Türkiye, haklarından vazgeçmeden olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir

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Aksoy: Türkiye, haklarından vazgeçmeden olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir
Aksoy: Türkiye, haklarından vazgeçmeden olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi’nin dünkü video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy, Konsey’in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit ettiğini kaydederek, “Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır” dedi.

Aksoy “Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB’nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY’ye yapılması gerekir. Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir” dedi.

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