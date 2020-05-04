Aksoy: Yunan Savunma Bakanı’nı taşıyan helikoptere taciz söz konusu değil

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin taciz edildiği iddiasına tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Türk savaş uçaklarının Ege’de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, “Sayın Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir” dedi.

Aksoy, rutin uçuşların dramatize ederek gerilimin tırmandırılmaya çalışıldığını, bunun ülkeye bir faydası olmadığını da kaydederek, bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerektiğini vurguladı.