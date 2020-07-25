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Aksoy: Yunanistan İslam ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur

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Aksoy: Yunanistan İslam ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur
Aksoy: Yunanistan İslam ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan’ın, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez dahaortaya koyduğunu belirten Aksoy, Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırttıklarını söyledi.

Sözcü Aksoy, “Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir.Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Müslüman Türk azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesinin Yunanistan olduğunun da altını çizen Aksoy, milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülkenin Türkiye’ye ders veremeyeceğini vurguladı.

Aksoy yazılı açıklamasında, “Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir” dedi.

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