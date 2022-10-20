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Aksu Su Sporları Kulübü Olağanüstü genel kurul çağrısı

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Aksu Su Sporları KulübüOlağanüstü genel kurul çağrısı
Aksu Su Sporları Kulübü Olağanüstü genel kurul çağrısı

Aksu Su Sporları Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki tarih ve yerde
belirtilen gündem ile toplanacaktır.
1- Açılış
2- Derneğin feshi ve tasfiyesinin görüşülmesi
3- Derneğin feshinin oy birliğine sunulması
4- Derneğin feshine karar verildiği taktirde, 4 kişilik tasfiye kurulun
oluşması
5- Derneğin feshine karar verildiği taktirde, derneğin maddi ve manevi
varlığı aynı amaçlı bir kuruluşa veya bir hayır kurumuna hibe edilmesinin
tasfiye kurulunca kararı
6- Kapanış

Tarih : 26 Ekim 2022 Çarşamba
Yer : Anafartalar Caddesi No : 40 A, Karakol Gazi Mağusa
Saat : 16.00

Aksu Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Aksu

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