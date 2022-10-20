Aksu Su Sporları Kulübü Olağanüstü genel kurul çağrısı

Aksu Su Sporları Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki tarih ve yerde

belirtilen gündem ile toplanacaktır.

1- Açılış

2- Derneğin feshi ve tasfiyesinin görüşülmesi

3- Derneğin feshinin oy birliğine sunulması

4- Derneğin feshine karar verildiği taktirde, 4 kişilik tasfiye kurulun

oluşması

5- Derneğin feshine karar verildiği taktirde, derneğin maddi ve manevi

varlığı aynı amaçlı bir kuruluşa veya bir hayır kurumuna hibe edilmesinin

tasfiye kurulunca kararı

6- Kapanış

Tarih : 26 Ekim 2022 Çarşamba

Yer : Anafartalar Caddesi No : 40 A, Karakol Gazi Mağusa

Saat : 16.00

Aksu Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Aksu