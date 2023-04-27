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Aksun, İsias Otel enkazında hayatını kaybeden emekçi gencin hikayesini anlattı

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, İsias Otel enkazında hayatını kaybeden emekçi gencin hikayesini anlattı, otelin genel müdürünün emekçi genç hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Aksun, "Siz nasıl bir düşünce yapısının üretip insan sıfatı
Aksun, İsias Otel enkazında hayatını kaybeden emekçi gencin hikayesini anlattı

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde hayatlarını kaybeden ‘Şampiyon Melekler Takımı’nın acılı ailelerinin Twitter üzerinden başlattıkları adalet arayışı devam ediyor.

Acı ailelerin adalet arayışına destek veren Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, bugün yaptığı paylaşım ile enkaz alanında başına gelen bir olayı anlattı.  

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aksun, İsias Otel enkazında yaşamını yitiren 20’li yaşlarının başındaki bir gence dikkat çekerek, “O vakitte otelde yapılacak kahvaltıya ekmek yetiştirmek için buz gibi havada dört kat giyinip düşmüştü yola. Belli ki dağıttığı ekmeğe yaraşır bir emekçiydi… Kumdan kale onun da üzerine çöktü ve ömrü yetmedi fazlasına…” ifadelerini kullandı.

“Buraya kadar anlatılanlar hikayenin bilinen kısmı. Maalesef benim için can yakan kısmı sonrası....” diyen Aksun, şöyle devam etti:

“Sözde otelin genel müdürü olan ve sonradan otel kasasını bulmak için orada olduğunu anladığım kişiden ekmekçi kardeşimizin ailesini bulmak için yardım istediğimde bana ‘yakını olsaydı çoktan gelip alırdı, uğraşma belediye haber veririz.’ dedi. Bundan sonraki kelimelerimi size olan saygımdan ve adalete olan bağlılığımdan ahlak ve hukuk kuralları içerisinde seçmek için itina göstereceğim ama kolay olmayacak.

Siz nasıl bir düşünce yapısının üretip insan sıfatı ile aramıza saldığı yaratıklarsınız? İnsanları giydiği kıyafete, çalıştığı yer ve maddi durumlarına göre sınıflandırma cüretini nereden buldunuz? Sizin gibilerin sarf ettiği her gram oksijen bu dünyadaki israfın en büyüğüdür. Ekmekçi kardeşimizin ailesi feryatlar içinde gelip evlatlarını aldı. Tek çocuklarıymış, nişanlı, askerden yeni terhis bir de koca yürekli… Mekanı cennet olsun, ışıklar yoldaşı…”

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