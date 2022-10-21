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Aktif kişilerin hareketsiz arkadaşlarına da iyi geldiği açıklandı

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Bir araştırma, aktif arkadaşlara sahip olmanın hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olan kişilerin daha fazla egzersiz yapmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Aktif kişilerin hareketsiz arkadaşlarına da iyi geldiği açıklandı

ABD’deki West Point Askeri Akademisi’ndeki araştırmacılar, hareketsiz insanlarla çevrili olmanın bir kişinin sağlıklı alışkanlıklarını kaybetmesine neden olabileceği gibi, sosyal gruplarda egzersiz yapan kişilerin de daha aktif olma olasılığının yükseldiğini buldu.

Yalnız insanların, etraflarında onlara destek verecek başka biri olmadan hareketsiz yaşam tarzları yaşamaları daha olasıdır.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yapılan araştırmada katılımcılar, fiziksel aktivite düzeylerine göre hareketsiz, orta ve aşırı aktif olmak üzere üç gruba ayrıldı.

ORTA DÜZEYDE AKTİFLİK İŞE YARIYOR

Akademi’den toplanan verilerde, araştırmacılar tarafından egzersiz eğilimlerini simüle etmek için oluşturulan bir model, orta düzeyde aktiviteye katılanlar olmadan, sonunda herkesin egzersiz yapmayı bırakacağını buldu.

Araştırmada yer alan Prof. Diana Thomas, hareketsiz insanların, son derece aktif bir gruba yerleştirildiğinde, “ulaşılamaz” gördüğü için davranışlarını değiştirme olasılığının düşük olacağını açıkladı.

“Hareketsiz insanların, bu rutinleri olan başkalarının yanında olmaları durumunda daha aktif alışkanlıklar geliştirmeleri olasıdır” diyen Thomas, orta düzeyde aktif insanların tüm bir sosyal grubu aktif tutmak için çok önemli olduğunu söyledi.

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