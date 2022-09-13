  • BIST 3.623,86
  • Altın 1012.91
  • Dolar 18.2406
  • Euro 18.5489
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Aktif sigortalı çalışan sayısında artış var

» »
Covid-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş 2022 yılı itibarı ile salgın öncesi rakamlara yaklaşmaya başladı.
Aktif sigortalı çalışan sayısında artış var

Covid-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş 2022 yılı itibarı ile salgın öncesi rakamlara yaklaşmaya başladı.

KKTC Merkez Bankası’nın 2’nci çeyrek raporunda yer alan verilere göre; Covid-19 salgını öncesinde 119 bin 568 olan kayıtlı çalışan sayısı, Ocak 2021’de 105 bin 945’e düşerken, Haziran 2022 itibarıyla 117 bin 390 seviyesine yükseldi.

2021-2022 yılları arasında çalışma izinli olarak çalışan toplam sigortalı sayısı ise yüzde 23 artarak, 38 bin 340’dan 47 bin 147’ye yükseldi. Bu rakam 2020 yılında 50 bin 271’di.

Çalışma izinli sigortalı sayısındaki bu değişimde en büyük pay, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların sayısı.

2020 yılı başında 33 bin 767 olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalı sayısı, 2021 yılında 24 bin 711 kişiye gerilerken, 2022 yılında yüzde 27,9 artarak 31 bin 613’e yükseldi.

Aynı dönemde diğer ülke vatandaşı sigortalı çalışanların sayısı ise 16 bin 504’ten 13 bin 629’a gerileyip, sonrasında 15 bin 534’e ulaştı.

Sosyal sigortalı KKTC vatandaşı çalışan sayısı ise 67 bin 605’ten 70 bin 243’e yükseldi.

KKTC vatandaşı sigortalı çalışanların toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı 2008 yılından 2020 yılına kadar yüzde 55 ile yüzde 58 arasında değişkenlik gösterirken, Covid-19 salgınının etkisiyle çalışma izinli çalışan sayısındaki düşüş sonrası, 2021 yılında yüzde 63,8’e yükselmişti.

Ancak 2022 yılı başında salgın etkilerinin geçmesiyle tekrar artan çalışma izinli nüfus ile birlikte, 2022 Haziran ayında KKTC vatandaşı sigortalı çalışanların payı yüzde 60’a geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların toplam sigortalılar içindeki payı 2008 yılında yüzde 40,8 iken 2021 yılında yüzde 23,3, 2022 yılında ise yüzde 27 olurken; diğer uyruklu sigortalıların payı aynı dönem içinde yüzde 13,8 ve yüzde 12,9, 2022 yılı ile birlikte tekrar yüzde 13 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol Bankası’nın Yıllık Genel Kurulu yapıldı13 Eylül 2022 Salı 11:16
  • Kolaya okkalı zam! %30 civarında zam yapıldı...13 Eylül 2022 Salı 11:14
  • Yağmurlu hava geliyor13 Eylül 2022 Salı 11:14
  • Alayköy'de feci kaza13 Eylül 2022 Salı 11:06
  • Karşıyaka’da yarın elektrik kesintisi13 Eylül 2022 Salı 11:05
  • El Sen Akaryakıt Alım İhalesi Hakkında Basın Açıklaması yayımladı13 Eylül 2022 Salı 11:01
  • İncirli: Kendimizi Lefkoşa’ya adamak için hazırız13 Eylül 2022 Salı 11:00
  • İşte kıran kırana geçen CTP Genel Sekreterliği Seçimindeki adayların oyları...13 Eylül 2022 Salı 10:47
  • Seçimi mahkeme iptal etti ama UBP bugün ‘aday belirleyecek’13 Eylül 2022 Salı 10:43
  • Lefkoşa’daki kokunun kaynağı belli oldu13 Eylül 2022 Salı 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti