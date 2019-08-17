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Aktör Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti

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1969 yılında çekilen kült Easy Rider filminin prodüktörü, eş yazarı ve oyuncusu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti.
Aktör Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti

Fonda'nın ailesi, ünlü oyuncunun akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Ablası Jane Fonda "İyi kalpli küçük kardeşimi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. O ailenin konuşkanıydı. Son günlerini güzel bir şekilde birlikte geçirdik, bol bol güldük" dedi.

Fonda'nın ailesi "Bu tatlı ve zarif adamı kaybetmenin yasını tutarken diğer yandan onun inatçı ruhunu ve yaşam sevgisini kutlamak istiyoruz. Lütfen Peter'ın onuruna, özgürlük için birer kadeh kaldırın" açıklamasında bulundu.

Peter Fonda'nın ailesi de kendisi gibi sinema sektörünün içinde: Babası aktör Henry Fonda, kardeşi aktris Jane Fonda ve kızı da oyuncu Bridget Fonda.

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