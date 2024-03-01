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Aktunç: İşletmeleri kayıt altına alıyoruz, ekonomik kaybı önleyeceğiz

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, yürüttükleri güncel çalışmaları BRT’de anlattı.
Aktunç: İşletmeleri kayıt altına alıyoruz, ekonomik kaybı önleyeceğiz

Covid-19 sonrası turizmde farklı modellerin gündeme geldiğine işaret eden Aktunç, bireysel ve sakinlik taleplerinin arttığına vurgu yaptı.

Geleneksel pazarlama yanında internet üzerinden uygulamalarla KKTC’de de kısa dönem bireysel kiralamaların son iki yılda çok arttığına dikkati çeken Aktunç, bu işletme yöntemini kayıt altına almak istediklerini söyledi.

Aktunç, “Mart ayında yasayı geçireceğiz. Kayıt olmayan işletmeler internet üzerinden Turizm Planlama Dairesi’ne kayıt yapacak. Denetleme sonrası işletme izni vereceğiz. Hem kayıt altına alacağız hem de ekonomik kaybın önüne geçeceğiz. Yasaya uymayanlara uyarı, asgari ücretin 10 katı ya da kapatma cezası öngörüyoruz” dedi.

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