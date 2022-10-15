Aktunç: “Üstel, tarafıma ‘aday yapılmayacağımı’ bildirdi”

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı, yerel seçimlerde UBP Lefkoşa Belediye Başkan adaylığına talip olan Akın Aktunç, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in kendisine aday yapılmayacağını bildirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktunç, şunları kaydetti:

"Lefkoşa’daki siyasi deneyimimle, son 35 senedir mahalle mahalle, sokak sokak ilgilendiğim kentime hizmet için bir adım attım.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı sayın Ünal Üstel, tarafıma, “aday yapılmayacağımı” bildirdi.

Bilgi, birikim ve deneyimimle, halkımızın her kesimi ile görüş alış- verişinde bulunarak aday adaylığımı açıkladım.

Kabul görmedi.

Üyeye gidilmesi yönündeki talebim de bu sürede göz ardı edildi.

Bu noktadan itibaren bana düşen, gençlerin siyasette aktif ve faydalı bir şekilde yer alması için çalışmak olacaktır.

Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım."