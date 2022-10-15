  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Aktunç: “Üstel, tarafıma ‘aday yapılmayacağımı’ bildirdi”

» »
Aktunç: “Üstel, tarafıma ‘aday yapılmayacağımı’ bildirdi”
Aktunç: “Üstel, tarafıma ‘aday yapılmayacağımı’ bildirdi”

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı, yerel seçimlerde UBP Lefkoşa Belediye Başkan adaylığına talip olan Akın Aktunç, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in kendisine aday yapılmayacağını bildirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktunç, şunları kaydetti:

"Lefkoşa’daki siyasi deneyimimle, son 35 senedir mahalle mahalle, sokak sokak ilgilendiğim kentime hizmet için bir adım attım.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı sayın Ünal Üstel, tarafıma, “aday yapılmayacağımı” bildirdi. 
Bilgi, birikim ve deneyimimle, halkımızın her kesimi ile görüş alış- verişinde bulunarak aday adaylığımı açıkladım.

Kabul görmedi. 
Üyeye gidilmesi yönündeki talebim de bu sürede göz ardı edildi.
Bu noktadan itibaren bana düşen, gençlerin siyasette aktif ve faydalı bir şekilde yer alması için çalışmak olacaktır. 
 Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, Gaziantep’te Gazilerle Buluştu15 Ekim 2022 Cumartesi 12:27
  • Öztürkler: Çocukları Cezaevinde Ziyaret Ettim15 Ekim 2022 Cumartesi 12:14
  • Çavuşoğlu’ndan Maden Ocağındaki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı15 Ekim 2022 Cumartesi 12:05
  • Üstel: Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum15 Ekim 2022 Cumartesi 11:54
  • Ertuğruloğlu'ndan hayatını kaybeden madenciler için taziye15 Ekim 2022 Cumartesi 11:40
  • Tüp gaza 7 TL indirim yapıldı15 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
  • Tarım Bakanlığı'ndan Üreticilere Son Çağrı15 Ekim 2022 Cumartesi 11:17
  • Öğrenciler için kısmi af geliyor15 Ekim 2022 Cumartesi 10:39
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi15 Ekim 2022 Cumartesi 09:46
  • Alayköy'de yangın çıktı15 Ekim 2022 Cumartesi 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti