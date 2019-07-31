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Akü ve oto radyo hırısızı yakalandı

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Akü ve oto radyo hırısızı yakalandı
Akü ve oto radyo hırısızı yakalandı

Dün saat 12:00 sıralarında Ercan - Lefkoşa eski yolu üzerinde park halinde bulunan  Mehmet BEYOĞLU’na ait araç üzerinde monteli bulunan bir adet akünün H.K(E-39) tarafından yerinden sökülüp çalındığı sırada suç üstü tespit edilerek tutuklandı.

  Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri sorgulamasında bahse konu şahsın 27.07.2019 tarihinde de, aynı bölgede park halinde bulunan Sinan DEĞİRMEN’e ait araç içerisinden bir adet oto radyo teybi  ve Ali Fikret SERİM’e ait araç içerisinden de bir adet oto radyo teyp ile bir adet aküyü çaldığı tespit edildi.

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