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Akupunkturun hamile kadınlarda ağrıyı azalttığı bulundu

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Yapılan bir araştırma, eski bir Çin terapisi olan akupunkturun hamile kadınların yaşadıkları sırt ve pelvik ağrılarını hafiflettiğini ortaya çıkardı.
Akupunkturun hamile kadınlarda ağrıyı azalttığı bulundu

Çin’deki Kunming Belediye Hastanesi’nden araştırmacılar, 2000 ile 2020 yılları arasında yayınlanan ve İsveç, Birleşik Krallık, ABD, İspanya ve Brezilya’da yürütülen 10 çalışmayı analiz ettiler.

Daily Mail’in haberine göre, 1.040 kadının verilerinin yer aldığı çalışmada, akupunkturun hamilelik sırasında kadınların yüzde 90’ının yaşadığı bel veya pelvik ağrıyı önemli ölçüde azalttığı kaydedildi.

Söz konusu tedavinin ağrıyı nasıl hafiflettiği tam olarak net olmasa da vücuttaki mutluluk hormonu adı verilen endorfinlerin salınmasını sağladığı düşünülüyor. Araştırmacılar, ilaç içermediği için güvenli bir tedavi olduğunu söylerken ayrıca akupunkturun deri ve kaslara giden kan akışını artırdığı da biliniyor.

Ekip, on çalışmanın dokuzunda akupunkturun ağrıyı azalttığını görürken dördünde fiziksel işlevleri iyileştirdiği, beşinde ise ise yaşam kalitesine yardımcı olduğunu buldu.

BMJ Open dergisinde yayınlanan çalışma, anneler akupunktur terapisini seçtiğinde yeni doğanlarda da gözlemlenebilir önemli bir yan etki olmadığını ortaya çıkardı.

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