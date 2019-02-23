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Akyar haberleri “fake news” (yalan haber) çıktı

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Türk Ordusu’nun “Strovilya’da” (Akyar) ilerlediğine dair haberlerin “fake news” (yalan haber) çıktığı belirtildi.
Akyar haberleri “fake news” (yalan haber) çıktı

Alithia gazetesi “Varilin… İlerlemesi- Strovilya’da Türklerin Sözde Yayılması Konusunda Kopan Gürültünün Fake News (Yalan Haber) Olduğu Kanıtlandı” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Türk Ordusu’nun Akyar’da ilerlediği ve burada bulunan üç Rum ailenin evinin de eş zamanlı olarak ablukaya alındığı iddiaları konusunda son günlerde gerek basında, gerek de partilerin ve siyasilerin açıklamalarında ortaya çıkan “gürültünün” bir varil yüzünden olduğunun kanıtlandığını yazdı.

Gazete, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin dün bir açıklama yaparak “gerçekten meydana gelen şeyin, kaçakçılığın ve gümrük kontrollerinden kaçınılmasının engellenmesi için Egemen İngiliz Üsleri tarafından, geçici bir önlem olarak, bir engel yerleştirilmesi olduğunu açıklığa kavuşturduğunu” bildirdi.

Gazete iç sayfadan ise “Strovilya Karışıklığı- Hareketler Türklerden Değil İngilizlerden” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin dün akşamüzeri Twitter’da “Egemen İngiliz Üslerinin doğu bölgesi sınırlarında bulunan Strovilya’daki gelişmeler konusunda son günlerde medya tarafından bazı spekülasyonlarda bulunulmaktadır.  Yeşil Hat Tüzüğü’nden kaynaklanmakta olan görevlerimiz uyarınca, kaçakçılığın ve gümrük kontrollerinden kaçınılmasının engellenmesi için Egemen İngiliz Üsleri tarafından geçici bir önlem olarak bir engel yerleştirildi” şeklinde bir paylaşımda bulunduğunu kaydetti.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nin paylaşımında ayrıca “Strovilya bölgesindeki Kıbrıslıların, Egemen İngiliz Üsleri üzerinden seyahat etmeleri de dâhil olmak üzere, hayatlarına engelsiz bir şekilde devam edebilmelerinden memnuniyet duyduğunu belirttiği” de ifade edildi.

Konunun Fileleftheros gazetesinin geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberle gündeme geldiğini ve bunun başka medya organları tarafından da ele alınmasıyla konunun boyut kazandığını yazan gazete, Rum siyasi partilerinin de “önlemler alınmasını istedikleri ve Rum hükümetini eylemsizlikle suçladıkları” açıklamalarıyla konuya dahil olduklarına yer verdi.

UNFICYP: “DURUM İSTİKRARLI”

Gazeteye göre, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin dün akşamki paylaşımını yorumlaması istenen Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık ise dün akşam Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada “sakinliğin hakim olduğunu ve Strovilya bölgesinde durumun istikrarlı olduğunu” söyledi.

“BM’nin konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğini” belirten Sıddık ayrıca “rakip güçler tarafından Strovilya’daki mevcut durumu ihlal edecek şekilde yerleştirilen askeri mevkilerin, BM tarafından kalıcı ihlaller olarak nitelendirildiklerini” de anımsattı.  

Politis gazetesi ise “Strovilya Sakinleşti- İngilizler Sesleri Alçalttı- UNFICYP Durumu Denetliyor” başlıklı haberinde, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin dün akşamki paylaşımıyla Akyar konusunda çıkan sesleri azaltmayı istediğini yazdı.

İngilizlerin paylaşımından “herhangi bir ihlal olduğu ve bölgede yaşayan Kıbrıslı vatandaşlara yönelik herhangi yeni bir kısıtlamaya gidildiğinin düşünülmediğinin ortaya çıktığı” belirtildi.

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