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Akyiğit: 2-3 günlük yakıt kaldı, yakıt yarın gelecek!

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ülkede 2-3 günlük yakıt kaldığını, yakıt gemisinin yarın adaya geleceğini ve en geç Pazartesi yakıt tahliyesinin yapılacağını açıkladı.
Akyiğit: 2-3 günlük yakıt kaldı, yakıt yarın gelecek!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ülkede 2-3 günlük yakıt kaldığını, yakıt gemisinin yarın adaya geleceğini ve en geç Pazartesi yakıt tahliyesinin yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, “yakıt bitiyor” iddiaları ve elektrik kesintileri ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Yakıtın azaldığını doğrulayan Akyiğit, “2-3 günlük yakıt kaldı” diyerek, yakıtın yarın adaya geleceğini söyledi.

“Aksilik çıkmazda yarın gemi Teknecik’te olacak" diyen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, hava koşulları ve yakıt ikmali için gereken bağlantıların yapılmasına bağlı olarak, yakıtın en geç pazartesi günü başlayacağını kaydetti.

Elektrik kesintilerinin nedeninin üretim yetersizliği ve bazı bölgelerde meydana gelen arızalardan kaynaklandığını aktaran Akyiğit, dünkü rüzgar ve yağış nedeniyle bazı bölgelerde hatların koptuğunu, direklerin kırıldığını anlattı.

Hafta sonunda dönüşümlü elektrik kesintilerinin olup olmayacağının sorulması üzerine Akyiğit, “Hafta sonu rahat geçecek. Sanayi bölgeleri, fabrikalar hafta sonu kapalı… Arıza yaşanmazsa, elektrik kesintisi de yaşanmayacak” dedi.

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