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Akyiğit: Elektrik krizinin çözümüne yönelik çalışma başlattık

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ülkede yaşanan elektrik krizinin çözülmesi için çalışma başlattıklarını, bugün öğleden sonra yakıt gemisinin ülkeye geleceğini açıkladı.
Akyiğit: Elektrik krizinin çözümüne yönelik çalışma başlattık

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit,  BRT’de katıldığı ‘Haber Kritik’ isimli programda yakıt sorunun çözülmesi için hemen girişimlere başladıklarını açıkladı.

Bugün öğleden sonra İskenderun Limanı’ndan yakıtın geleceğini belirten Akyiğit, bu gelen yakıtın Perşembe gününe kadar idare edeceğini, Perşembe günü de bir yakıt gemisinin daha ülkeye geleceğini belirtti.

Akyiğit, gün içinde Türkiye’den gelen mobil elektrik santrallerinin denemeye gireceğini de söyledi.

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