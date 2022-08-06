Akyiğit: “Yakıt geldi, her şey planlandığı gibi devam ediyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yakıtın Teknecik Elektrik Santrali'ne geldiğini ve sürecin planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

TAK muhabirine açıklama yapan Akyiğit, yakıt gemisinin ülkeye geldiğini ve işlemlerin rutin şekilde devam ettiğini söyledi.

Akyiğit, yakıt ile ilgili her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, her şeyin planlandığı gibi devam ettiğini kaydetti.