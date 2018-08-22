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Al Hilal, Gomis için İstanbul’da! Yıldız isim onay verdi...

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Galatasaray'ın Fransız forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oluyor. İşte detaylar...
Al Hilal, Gomis için İstanbul’da! Yıldız isim onay verdi...

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Bafetimbi Gomis için İstanbul’da... Bipsor'un haberine göre Fransız yıldızı yıllık 8 milyon Euro’ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi ekibi az sonra Galatasaray’la masaya oturacak.

Four Seasons Otel’de Al Hilal’in temsilcileri ile pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 7 milyon Euro!

Suudi Arabistan’da yarın bitecek transfer dönemi nedeniyle Galatasaray ile Al Hilal arasında anlaşma sağlanamazsa, Suudi Arabistan kulübü Beşiktaş’ın kapısını çalarak Negredo’ya teklif yapacak. (BİP Spor)

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