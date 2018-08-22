Al Hilal, Gomis için İstanbul’da! Yıldız isim onay verdi...

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Bafetimbi Gomis için İstanbul’da... Bipsor'un haberine göre Fransız yıldızı yıllık 8 milyon Euro’ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi ekibi az sonra Galatasaray’la masaya oturacak.

Four Seasons Otel’de Al Hilal’in temsilcileri ile pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 7 milyon Euro!

Suudi Arabistan’da yarın bitecek transfer dönemi nedeniyle Galatasaray ile Al Hilal arasında anlaşma sağlanamazsa, Suudi Arabistan kulübü Beşiktaş’ın kapısını çalarak Negredo’ya teklif yapacak. (BİP Spor)