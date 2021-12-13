Al Monitor Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini analiz etti: ‘Kumdan kale gibi’

Son dönemde Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılırken, karşılıklı açıklamalarla iş birliği sinyalleri verilmişti. ABD merkezli Al-Monitor, son dönemde Orta Doğu’da gelişen ilişkiler ve Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile yakınlaşmasını analiz eden bir yazı yayımladı.

Yazıda, son dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık Körfez ülkeleri, Mısır ve İsrail ile uzlaşmak istediğini söylediği aktarılırken, en son 7 Aralık günü yaptığı konuşmasında İsrail ile daha iyi ilişkilerin bölgesel barışa fayda sağlayacağını yinelemişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ

Al-Monitor, tüm bu ülkelerin, Ankara’dan Müslüman Kardeşler’e yönelik ilgisini frenlemesini istediğini aktardı. Türkiye’nin Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan, Rusya, BAE ve Suriye gibi ülkelerde terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler’le kurduğu yakın ilişkilere değinirken, bu durumun Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri negatif yönde etkilediği yorumu yapıldı.

Türkiye’nin özellikle Arap Baharı’ndan sonra Müslüman Kardeşler üyeleri için bir merkez haline geldiği vurgulanan yazıda, bu durumun Körfez ülkelerle ilişkilerini kötü etkilediği vurgulandı.

Müslüman Kardeşler bölgede yalnızca Türkiye ve Katar tarafından desteklendi. Katar desteğini daha çok finansal yollarla gösterirken, Türkiye’nin ilişkileri daha çok katmanlı ve karmaşık olarak nitelendirildi. İsrail’in Türkiye’den İstanbul’daki Hamas ofislerini kapatmasını istediği yönünde haberlerin çıkmasının ardından ise Ankara’da isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir bürokrat, Al Monitor’e “Bu bizim için müzakereye açık bir seçenek bile değil” dedi.

‘DAHA DOSTANE KONUŞMAYA ZORLUYOR’

Al Monitor’deki analiz yazısında, ” Türkiye’nin Ortadoğu’daki dış politika seçenekleri azalıyor. Ankara izole duruşunu kırmak istiyor. Erdoğan’ın daha yüksek iç onay ihtiyacı, onu farklı Orta Doğulu rakipler hakkında daha dostane konuşmaya zorluyor.” ifadeleri kullanıldı.

Al-Monitor, Erdoğan’ın BAE’nin veliaht prensi Şeyh Muhammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ile son görüşmelerinin, Türkiye’nin bölgedeki politikalarını yeniden düzenlemeye istekli olduğu yanılsamasını verdiğini aktardı. Ancak gazeteye isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir Türk diplomat, “Türkiye’nin herhangi bir Ortadoğu ülkesiyle ‘iyi ilişkileri’ sahildeki kumdan kale gibidir. Bir sonraki dalganın onu devirmesi an meselesi.” ifadelerinde bulundu.

İsmi açıklanmayan yetkili sözlerini “Katar’ın Türkiye’ye bağımlılığı, Körfez İşbirliği Konseyi’ne döndükçe hızla azalıyor. Artık insanlar Türkiye’de kalan tek şeyin Müslüman Kardeşler olduğunun farkında olmalı, bu nedenle daha güçlü, belki daha az görünür, daha az duyulabilir bir kucaklaşma bekliyorum ama kesinlikle Müslüman Kardeşler, Türkiye’nin şu anda sahip olduğu en iyi araç ve müttefik.” ifadelerinde bulundu.