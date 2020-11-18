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Alaattin Çakıcı: Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulundu, 'Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor' dedi

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Alaattin Çakıcı: Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulundu, 'Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor' dedi
Alaattin Çakıcı: Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulundu, 'Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre dilekçede Çakıcı'nın sosyal medyadaki paylaşımı aktarılarak, "(Çakıcı) Bu yazı ile CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsiz, seviyesiz sözlerle hakaret ettiği gibi genel başkanı tehdit etme cüretini ortaya koymuştur" denildi.

Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun suç örgütü liderleriyle aynı düzlemde buluşma olasılığı bulunmadığı gibi hakaret ve tehdit eylemlerinin hesabını sormama ihtimalinin de olmadığı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretin "kamu görevlisine karşı hakaret" suçu kapsamında kaldığına, yazıdaki bazı sözlerle de Kılıçdaroğlu'nun açık şekilde tehdit edildiğine yer verilen dilekçede, şöyle denildi:

"Kullanılan sözler ve şüphelinin suç örgütü lideri olması birlikte değerlendirildiğinde tehdit eyleminin silahla tehdit suçu kapsamında kaldığı algılanacaktır. Dolayısıyla silahla tehdit suçunun tüm yasal unsurları oluşmuştur. Değinilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu görevlisine hakaret ve silahla tehdit suçlarından soruşturma başlatılmasını, sonrasında kamu davası açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz."

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