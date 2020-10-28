Alaattin Çakıcı'dan Kamuoyuna ve CHP'ye Son Dakika Açıklaması!

CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlatmasına cevaben Alaattin Çakıcı danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kendi sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı

CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlatmasına cevaben Alaattin Çakıcı danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kendi sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı

Kamuoyuna Saygılarımla,

Recep Gürkan’ı ziyaret etmemi gündeme getiren CHP genel başkanı ve aynı zihniyetteki yol arkadaşları devlet düşmanları ile ortaklık yapmasınlar, bunu kamuoyuna açıklıkla ve yürekleri varsa ve tavır koyuyor ise işte o zaman ancak Atatürk’ü ağızlarına alabilirler.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile daha evvel telefonda ve Saros Körfezinde yakın arkadaşım olan Mustafa Atlıhan’ın tatil köyünde bir araya geldik. Uzun saatler süren konuşmamızda devletimiz ile alakalı ortak noktalarımızda hiçbir çelişki yaşanmadı. Vatan sevgisinin ne anlama geldiğini, atalarının balkanlarda yaşadıkları soykırımına uğrayan Balkan Türklerinin anavatanın Trakya bölgesi ile her zerresi bütünleşmiştir. Trakyalılar devletin bütünlüğüne, dinine, resmi diline, bayrağına, ezanına, ülkemizi esaretten kurtaran kadronun lideri Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlıdır ve bu ilkeler her Trakyalının vaz geçilmezidir.

Sayın Recep Gürkan, PKK’ya ve bölücülerin siyasi kanadı olan HDD’ye, 6 okun biri olan milliyetçilik kavramını ve devletin Bekası ile ilgili tavrını açıkça ortaya koymuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi sözde Atatürkçü değil özünde Atatürk ilkeleri doğrultusundaki bir Türk milliyetçisidir.

Mustafa Kemal Atatürk sadece CHP’lilerin değil Türkiye Cumhuriyetinin ve bütün Türk dünyasının Atatürk’üdür ve Türkiye’nin ilk bozkurtludur.

Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünenler Atatürkçülük adı altında CHP’nin içini boşaltarak Gazi Mustafa Kemal’e ihanet içindedirlerdir. Eğer kalbi Atatürkçü olsalar PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ortak seçime girmezlerdi, aynı yanlısı milliyetçiyim diyen bir Hanımefendi de yapmıştır.

Eskiden yeşil kuşak Türkiye’nin batı sınırlarından başlayıp Hindistan’ın sınırında biterdi, ama şu anda NATO yeşil kuşağı Yunanistan’ın Girit adasından başlatıp Edirne Dedeağaç’a kadar getirmiştir ve vatanımızı kuşatmışlardır. Devletin birinci derece beka sorunu olan

Doğu Akdeniz ile ilgili dünya, batı ve ABD aynı ağızı konuşup Türk düşmanlığı ve Sevr’i geriye getirmek en büyük arzularıdır. Suriye ve Irakta yaşananlar, Kafkaslarda yeni açılan bir cephe, 41 yıldır iran ile sorun yaşayan ABD silah ve diğer ambargoları kaldırmıştır, Orta Doğu’da Şii Sünni çatışması çıkartan ABD şimdi onları bir araya getirerek ülkemizi diz çöktürmek isteyen ABD, İngiltere hariç Avrupa birliği hep bir ağızdan her türlü ambargo ve baskı uygulamak istemektedirler. Türkiye eski Türkiye değil, bir asır evvel geldikleri gibi giderler, gelmek istiyorlar ama nedense gelemiyorlar çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Yukarıda bahsettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, HDP ve Türk düşmanı yabancı devletler ile hareket etmektedirler dir. Uluslararası ilişkilerde milletlerin dostlukları değil milli çıkarları söz konusudur. Rusya Federasyonu Türkiye’ye bakış açısının batılılar gibi aynı çizgide olduğunu devleti yönetenler unutmamalılardır. Devlet ciddi bir beka sorunu yaşamaktadır, sağduyulu devletine gönül vermiş hangi parti mensubu olursa olsun bu süreçte Cumhur ittifakının yanın yer almak, ulusalcılıktır, milliyetçiliktir, milletini sevmektir, bayrağına ve resmi diline sahip çıkmaktır, ezanına sahip çıkmaktır, Fatih’e, Alparslan’a, Yavuz’a, Kanunu niye, Sultan 2. Abdülhamit’e, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmaktır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti birbirinin küllerinden oluşmuş Türk devletinin ta kendisidir.

Recep Gürkan’ı ziyaret etmemi gündeme getiren CHP genel başkanı ve aynı zihniyetteki yol arkadaşları devlet düşmanları ile ortaklık yapmasınlar, bunu kamuoyuna açıklıkla ve yürekleri varsa ve tavır koyuyor ise işte o zaman ancak Atatürk’ü ağızlarına alabilirler.

Rabbim devletine bağlı her etnik kökenden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını korusun ve yüceltsin. Alemlerin Rabbi, adelet duygusundan ,doğruluktan ve sosyal adeletten şaşırmıyıcaksa Cumhur İttifakını korusun ve yüceltsin.

Bu vesileyle Tüm islam aleminin kandilini ve Yüce milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum.

Devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dünya Türklerinin yaşayan son efsanevi lideri Sayın Devlet Bahçeliye ve tüm kamuoyuna Saygılarımı arz ederim.

Alaattin Çakıcı