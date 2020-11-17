Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘’Ulan Dürzü’’

Allattin Çakıcı, Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan

Aracılığı ile kendi sosyal medya hesabı Twitter’den Çok önemli açıklamalar yaptı

Açıklama şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun bugün ki grup toplantısında af ile ilgili mafya liderlerinin sarayın emri ile serbest bırakıldılar ifadesini kullanan bu gafil muhabir istemeden gafmı yaptı, yoksa uluslararası üst akıl ve PKK'nın tüm bölücü unsurların adi ve şerefsizce dili başkan söyleyen beyni bölücülüğe endeksli bu onur yoksunu fikir özgürlüğünden bahsederken, 3,5 yıldır yatan hain Osman KAVALA'dan mı yoksa Selahattin DEMİRTAŞ'ı mı ifade etmektedir. Mafya diye (kapalı ifade ettiği) Alaattin Çakıcı'yı kapalı tarif etmektedir. Şahsım olarak kendisine soruyorum; Ulan dürzü karımı sattım, devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım yoksa silah kaçakçılığı mı yaptım?.

Devletimizin tüm arşivlerini araştırabilirsin. Bu saydıklarımdan bugüne kadar değil mahkemeye, polis arşivlerinden 1 göz altına alınmayı veya 1 saat emniyette kaldığıma dair bir belge varsa Allah ( c.c) nin dışında kimseye boyun eğmem. Kimseden bu zamana kadar özür dilemedim sayın değerli ağabeyim Devlet Bahçeli'nin dışında da dilemem. Yukarıda yazdığım kriterlerinin dışında yani, yasa dışı o kriterlerden 1 tane kamuoyuna deşifre et, o zaman 83 milyonun önünde senden özür dilerim. Koyamazsan fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım. Bana bak dürzü, Sayın Devlet BAHÇELİ için bugün sarayın bekçisi demişsin. Saray diye ifade ettiğin o külliye, devletimizin en üst makamıdır. Millet adına devletin yanında olmak Bahçeli için bir yaşam tarzıdır. Bekçi kavramını farklı anlamda kullanmışsan, köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Devlet BAHÇELİ'Yİ bir potaya koyarsan, hayatının en büyük hatasını yaparsın. Ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla çubuğu ile tanıştırırım.

Evet muhalefetin görevi iktidarı denetlemektir. Bunu anayasa ve Türk milleti adına yapmak onurdur. Ne yazık ki sendeki beyin hücrelerinin her bir zerresi yurtiçi ve yurtdışı Türk düşmanı hainlerden ömrünün sonuna kadar korkmayacak şekilde kenetlenmiştir. Nedir sendeki bu Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı.! Her fırsatta ekonomik koşullarda ülkemizin bekası ile ilgili yanında olman gerekirken zurnanın son deliğinden çıkan ihanet ezgisini dile getirmektesin davulu,Uluslararası Türk düşmanı üst akıl ve bölücülerin önünde onlar çalıyor, seni de Hacivat gibi oynatıyorlar. Son yerel seçimlerde bazı büyük belediye başkanlıkları kazandınız. AK parti hükümeti, devleti soydu söylemini hep dile getiriyorsunuz, dönüpte hiç İstanbul ve İzmir belediyesine bakmıyorsunuz. Halkçılık dersiniz, halk adına belediyelerde seçim kazandınız ne yazık ki o belediye başkanları halka hizmet etmiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını Kandil'e bir şekilde aktarıyorlar. Evet AK parti fetö döneminde devleti soydular Fetö'cü iş adamları ve ihanet içerisinde olan bürokratlar da buna, soyguna dâhildir.Demokrasi yok diyorsunuz sen ve parti merkez kurulu üyeleri Sayın Devlet Başkanına dil uzatıyorlar. Demek ki ülkemizde dikta bir yönetim olmuş olsa hepsini kazığa oturturlar. Basın özgürlüğü yok diyorsunuz, iktidara uzak olan batıdan emir alan gazeteciler sürekli iktidarı eleştirirken devletimizi aşağılayarak, Cumhur İttifakına ve Devletimize hakaret etmektedirler. Bu tip gazeteciler tutuklanmalı. Madem devlet adamısın ne için rahatsız oluyorsun.? Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir zorda yanında olmazlar. Onun için sana "AKILLI OL" diyorum. Başta Devlet Başkanımıza, Dünya Türklerinin yaşayan efsane, son Türkmen Bey'i değerli ağabeyim Sayın Devlet Bahçeli'ye, Aziz milletimize, saygılarımla arz ederim. Alaattin Çakıcı 17/11/2000