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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı

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Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı

Adem Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı araca İstanbul'da Cevizlibağ’da giderken, başka bir araçtan çapraz ateş açıldı.

Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı'nın, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gittiği belirtildi.

Süper Haber’de yer alan bilgiye göre sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı’nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.

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